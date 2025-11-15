Micro-folie Opéra L’Elixir d’amour Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie Opéra L’Elixir d’amour

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Au mois d’octobre, la Micro-Folie part à la découverte de l’univers de la musique dans le cadre d’une collection l’Art et la musique , et vous invite à découvrir en intégralité l’opéra L’Élixir d’amour, composé par Gaetano Donizetti et mis en scène par David Lescot.

Considéré comme l’un des plus grands succès de Gaetano Donizetti, L’Élixir d’amour décrit la passion du naïf Nemorino pour la paysanne Adina qui le méprise. Pour séduire celle qu’il aime et éviter son mariage avec le sergent Belcore, il achète un philtre d’amour au charlatan Dulcamara… L’Orchestre National de Bretagne et le Chœur de chambre Mélisme(s) soulignent en musique la grande tendresse de cet opéra capté par l’Opéra de Rennes. Plongez dans cette comédie sentimentale sans quitter Ploërmel.

Durée 2h11, à 15h. Tout public. Gratuit sur réservation .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Micro-folie Opéra L’Elixir d’amour Ploërmel a été mis à jour le 2025-10-31 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande