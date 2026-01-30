Micro-Folie Pellevoisin et son histoire au coeur du Berry littéraire

Pellevoisin Indre

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Plongez au cœur de la cité de Pellevoisin, terre d’histoire, de paysages et d’inspiration littéraire.

Découvrez une ville patrimoniale de caractère, emprunte de l’héritage de la famille de la Rochefoucauld, et partez à la rencontre de grands personnages ayant façonné son identité, tels qu’Estelle Faguette, Georges Bernanos ou encore Jean Giraudoux. Réservation conseillée. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr

Immerse yourself in the heart of the town of Pellevoisin, a land of history, landscapes and literary inspiration.

