Micro-Folie « Petit-dej en folie »

Espace Benjamin Baqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Atelier créatif dessins et aquarelles d’architecture sur le terrain.

Tout public.

Gratuit.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie « Archi en folie »

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle. .

Espace Benjamin Baqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

