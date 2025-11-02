Micro-Folie Petit-déjeuner artistique de fin d’année Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Petit-déjeuner artistique de fin d'année Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz mercredi 31 décembre 2025.
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Petit-déjeuner convivial pour finir l’année en beauté, avec une sélection d’oeuvres issues des collections et partenaires de la Micro-Folie.
Tout public .
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr
