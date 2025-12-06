Micro-Folie Présentation de la collection Notre Dame de Paris Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Présentation de la collection Notre Dame de Paris Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz samedi 6 décembre 2025.
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
De sa place dans l’Histoire et dans les Arts à la finesse de ses décors et son architecture, sans oublier d’évoquer sa construction et ses restaurations successives, cette sélection diversifiée laisse découvrir ce monument emblématique. .
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr
