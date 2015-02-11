Micro-Folie programmation février 2026 Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Micro-Folie programmation février 2026

Février à la Micro-Folie !

Pour commencer le mois, la Micro-Folie part dans les bibliothèques de la Pommeraye et de Montjean-sur-Loire le mercredi 4 février. Tandis que l’école de musique rejoint l’abbaye pour un Folie-Concert plein d’émotions le samedi 7 février.

Pour les vacances, venez profiter de la collection Pays-de-la-Loire autrement grâce à plusieurs activités en famille.

#MICRO-FOLIE HORS LES MURS

Mercredi 4 février, retrouvez la Micro-Folie à la bibliothèque de La Pommeraye de 9h30 à 12h30.

Et à la bibliothèque de Montjean/Loire de 15h à 19h.

Pour ce déplacement, la collection Pays-de-la-Loire vous sera proposée. Retrouvez nos sites culturels emblématiques : le Cadre Noir de Saumur, le musée Dobrée, le Parc de Maulévrier, le musée Robert Tatin, le CNDC (Centre National de Danse Contemporaine) et bien d’autres !

Une sélection d’ouvrages vous sera proposée en bibliothèque par l’équipe de la Lecture Publique, en lien avec la Micro-Folie et la collection.

# FOLIE-CONCERT L’ART DES ÉMOTIONS

Samedi 7 février à 16h30

L’école de musique revient à la Micro-Folie Mauges-sur-Loire pour la troisième édition ! Cette année 2026 marquera L’art des émotions .

La Micro-Folie sera ouverte toute la journée et proposera en fin d’après-midi le Folie-Concert, performé par les élèves de l’école de musique de Mauges-sur-Loire. Au programme pianistes, violoncellistes,… viendront mettre les œuvres en musique. Le seul endroit où l’on joue avec l’art sous toutes ses formes, à travers le numérique et les instruments. Venez vibrer avec nous et découvrir comment riment arts, musiques et émotions.

Gratuit sans réservation tout public

# ARTE KANDINSKY

Mercredi 11 février à 15h

Comment la musique a profondément inspiré et infusé l’œuvre de Vassily Kandinsky (1866-1944), pionnier de l’abstraction. Une exploration sensible de l’univers du peintre avant-gardiste.

À l’heure où la Philharmonie de Paris lui consacre une exposition, ce documentaire sensible explore l’univers de Vassily Kandinsky à travers sa passion pour la musique, qui n’a cessé d’inspirer et d’infuser son œuvre. Nourrie par l’éclairage de musicologues et d’historiens de l’art parmi lesquels Angela Lampe, conservatrice des collections d’art moderne du Centre Pompidou –, une plongée dans l’univers de cet artiste majeur du XXe siècle qui a traversé guerres et révolutions en luttant pour réinventer la peinture. Durée 54mn Sans réservation ©ARTE

# VACANCES ET COLLECTION PAYS DE LA LOIRE

les 18, 21, 25 et 28 février

Les vacances d’hiver à la Micro-Folie riment avec Pays de la Loire ! Venez découvrir les musées de notre région et les œuvres à travers différentes activités en famille.

>>> Viens faire vivre les œuvres grâce à des bulles BD. Tu pourras les faire parler et raconter de courtes histoires. Elles seront ensuite affichées à la Micro-Folie !

>>> Jeu du détail viens chercher puis trouver des éléments dans de grandes compositions artistiques. Auras-tu l’œil ?

>>> Construire sa maison en formes géométriques découpe et assemble tes formes géométriques pour construire ton œuvre et ta maison comme Marcelle Cahn (4 ans et plus).

>>> Jeu des personnages essaie de déchiffrer les écritures anciennes pour associer le mot au personnage qui le représente, d’après la tapisserie La condamnation du banquet (8 ans et plus).

Modes libres

MERCREDI 4 FÉVRIER

Journée Collection Pays-de-la-Loire

Déplacements en bibliothèques

SAMEDI 7 & MERCREDI 11 FÉVRIER

Matin Collection Nationale 3

Après-Midi Collection Normandie

MERCREDI 18 & SAMEDI 21 FÉVRIER

Matin Collection Notre-Dame de Paris

Après-Midi Collection Pays-de-la-Loire

MERCREDI 25 & SAMEDI 28 FÉVRIER

Matin Collection Auvergne-Rhône-Alpes

Après-Midi Collection Pays-de-la-Loire

Déplacements en bibliothèques le mercredi 4 février 2026 !

Évènement le Folie-Concert revient pour la 3e édition le 7 février 2026 .

