Micro-Folie programme février 2026 Maison des services Vesoul

Micro-Folie programme février 2026 Maison des services Vesoul mercredi 18 février 2026.

Micro-Folie programme février 2026

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 13:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :
2026-02-18

Collection sport, le sport et l’olympisme à travers les vidéos documentaires, la bande dessinée, la mode et les technologies, sans bouger de son fauteuil !   .

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32  mircrofolies@vesoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Folie programme février 2026

L’événement Micro-Folie programme février 2026 Vesoul a été mis à jour le 2026-02-11 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL