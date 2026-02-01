Micro-Folie programme février 2026 Maison des services Vesoul

Micro-Folie programme février 2026

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-25 13:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Collection Union Européenne, les grands musées qui rassemblent des oeuvres de tous les styles et de toutes les époques, du Portugal à la Lettonie et de la Suède à la Grèce. .

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 mircrofolies@vesoul.fr

English : Micro-Folie programme février 2026

