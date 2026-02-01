Micro-Folie programme février 2026 Maison des services Vesoul

Micro-Folie programme février 2026

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Julia Theulin, nous présente les différentes facettes et la richesse symboliques des couleurs antagonistes que sont le noir et le blanc, pensez à réserver les places sont limitées ! .

Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 mircrofolies@vesoul.fr

