MICRO-FOLIE Projection Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

21 février à 15h45

Nous avons tous des parents, mais que savent les enfants de leur parents ?

Cette pièce de théâtre mise en scène par Mohamed El Khatib et jouée avec 20 jeunes acteurs et actrices de la promotion 10 (2018-2021) du l’école du TNB explore la relation qu’ils entretiennent avec leur parents , et l’héritage familial avec lequel ils doivent vivre.

Contact culture@coulongessurlautize.com ou au 07 72 45 80 14

Organisé par Micro-Folie de Coulonges-sur-l'Autize,15 bis Rue de l'Epargne, 79 160 Coulonges sur l'Autize.

GRATUIT .

