Micro-Folie Projection de la série “Samuel” Émilie Tonche Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Projection de la série “Samuel” Émilie Tonche

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Samuel est un adolescent de 10 ans d’aujourd’hui. Il est tombé amoureux de la grande Julie qui s’est assise à côté de lui dans le bus. Mais bien sûr, à cet âge-là, rien n’est simple, surtout que les autres copains regardent, et qu’il y a des concurrents dans la classe.

En partenariat avec Arte.À partir de 11 ans .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

