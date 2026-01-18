MICRO-FOLIE Projection documentaire Rue des Halles Coulonges-sur-l’Autize

MICRO-FOLIE Projection documentaire

24 janvier à 16h

MICRO-FOLIE Documentaire Camille Claudel Projection documentaire Camille Claudel, sculpter pour exister Grâce au partenariat avec ARTE, le documentaire du mois s’intéresse à cette artiste féminine, élève, muse puis égale de Rodin, elle a forgé une œuvre personnelle, forte.

Contact culture@coulongessurlautize.com ou au 07 72 45 80 14

Organisé par Micro-Folie de Coulonges-sur-l’Autize, rue des Halles 79 160 Coulonges sur l’Autize, au-dessus de la bibliothèque

GRATUIT .

Rue des Halles Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14 culture@coulongessurlautize.com

