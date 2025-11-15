Micro-Folie Projection du ballet Le Parc Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac
Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Venez vivre un moment exceptionnel en découvrant ce magnifique ballet qui se joue en ce moment à Paris.
Le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séductions du Grand Siècle et du siècle des Lumières en convoquant des œuvres classiques (Mozart, Liaisons dangereuses…) sur une bande son contemporaine. .
Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
