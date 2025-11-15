Micro-Folie Projection du ballet Le Parc Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac

Micro-Folie Projection du ballet Le Parc

Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Venez vivre un moment exceptionnel en découvrant ce magnifique ballet qui se joue en ce moment à Paris.

Le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séductions du Grand Siècle et du siècle des Lumières en convoquant des œuvres classiques (Mozart, Liaisons dangereuses…) sur une bande son contemporaine. .

+33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

