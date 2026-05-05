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Micro-Folie Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue Adrien Barnetche

Adresse : Maison Parc Ducontenia

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture !

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Comment la musique a profondément inspiré et infusé l’œuvre de Vassily Kandinsky (1866 1944), pionnier de l’abstraction. Une exploration sensible de l’univers du peintre avant-gardiste, considéré comme l’un des artistes phares du XXè siècle.   .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63  micro-folie@saintjeandeluz.fr

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English : Micro-Folie Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture !

L’événement Micro-Folie Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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