Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français Espace Guy MERLE Treignac

Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français
Espace Guy MERLE 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
En mars 1972, une grève se lance dans une usine de fabrication de joint à Saint-Brieuc.
Ce documentaire plonge dans les 8 semaines d’une lutte victorieuse menée par ces ouvriers soutenus par les agriculteurs qui témoignent d’une part importante de la culture bretonne la résistance et la solidarité. .
Espace Guy MERLE 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
German : Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français
Espanol : Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français
