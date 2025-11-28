Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français Espace Guy MERLE Treignac

Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français

Espace Guy MERLE 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

En mars 1972, une grève se lance dans une usine de fabrication de joint à Saint-Brieuc.

Ce documentaire plonge dans les 8 semaines d’une lutte victorieuse menée par ces ouvriers soutenus par les agriculteurs qui témoignent d’une part importante de la culture bretonne la résistance et la solidarité. .

Espace Guy MERLE 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr

English :

German : Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français

Italiano :

Espanol : Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français

L’événement Micro-Folie Projection La colère bretonne, la grève du jont français Treignac a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze