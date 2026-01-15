Micro-Folie Projection La réunification des 2 Corées Dun-le-Palestel
6 RUE DES QUATRE CHEMINS Dun-le-Palestel Creuse
Gratuit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
La Micro-Folie du Pays Dunois s’installe à la salle de La Palestel.
Tous les derniers mercredi de mois sont consacrés à une projection, d’une pièce de théâtre, d’un ballet, d’un opéra, d’un concert(-o) ou d’un documentaire, pouvant mener à une discussion en clôture de séance.
Durant cet après-midi, projection de la pièce de théâtre La Réunification des deux Corées (VOSTFR) de Jöel Pommerat à partir de 14h30 (durée 2h04).
