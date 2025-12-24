Micro-Folie projection Le malade imaginaire ou le silence de Molière, Espace Guy MERLE, salle Polyvalente Treignac
Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac Corrèze
Venez assister à la projection théâtre proposée par la Micro-Folie.
Arthur Nauzycel propose de se faire rencontrer la pièce de Molière avec le livre sur son énigmatique fille. Celle-ci se retrouve au milieu de personnages de la pièce et raconte un monde où le passé hante le présent et l’art tente de réparer les blessures du réel. .
Espace Guy MERLE, salle Polyvalente 20 rue Eugène Daubech Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
