Micro-folie projection Le malade imaginaire Les Carmélites Ploërmel

Les Carmélites, Ploërmel

13 février 2026, 19h30

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Au mois de février, la Micro-Folie vous propose la découverte d’un spectacle en intégralité !

Redécouvrez Le Malade imaginaire de Molière avec cette adaptation signée Arthur Nauzyciel, jouée au Théâtre National de Bretagne en 2023.

Dans cette pièce, la fiction et la réalité s’entremêlent pour nous amener sur les traces de Jean-Baptiste Poquelin et de sa fille Esprit-Madeleine. Alors que Molière tire sa révérence, sa fille refuse de marcher sur ses pas. Entre présent et passé, vie et récit, Arthur Nauzyciel livre une histoire abordant les thèmes de la transmission et de la mémoire.

Durée : 2h38

Ploërmel, Morbihan, Bretagne

