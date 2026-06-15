Micro-Folie Projection Le songe d’une nuit d’été Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Projection Le songe d’une nuit d’été Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Projection Le songe d’une nuit d’été
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’œuvre de Shakespeare la matière dramatique de leurs ballets. George Balanchine ne pouvait faire exception. Ainsi, en 1962, il crée pour le New York City Ballet sa propre version de la comédie de Shakespeare sur la musique de Mendelssohn. Fidèle à son vocabulaire qu’il mêle à une subtile pantomime, il déroule en deux actes et six tableaux une intrigue sentimentale complexe. Autour de Thésée, duc d’Athènes, et d’Hippolyte, reine des Amazones, s’entremêlent une querelle domestique entre le roi des elfes et la reine des fées, l’intervention du facétieux Puck et de son philtre magique ainsi que celle d’une troupe de comédiens amateurs.
Le Songe d’une nuit d’été est l’un des rares ballets narratifs de George Balanchine. La réalisation des décors et costumes a été confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix.
Inscription. .
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr
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English : Micro-Folie Projection Le songe d’une nuit d’été
L’événement Micro-Folie Projection Le songe d’une nuit d’été Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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