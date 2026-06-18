Micro-Folie Projection The Fairy Queen Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Projection The Fairy Queen Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz mercredi 5 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Projection The Fairy Queen
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 21:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Oeuvre de Henry Purcell inspirée du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare.
Portée par Les Arts Florissants, sous la direction de Paul Agnew, cette version mêle musique baroque, chant et danse contemporaine. La chorégraphie de Mourad Merzouki et la captation Miroir d’eau réalisée par Lionel Hug offrent une immersion poétique et visuelle au cœur de l’œuvre.
Sur inscription. .
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr
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English : Micro-Folie Projection The Fairy Queen
L’événement Micro-Folie Projection The Fairy Queen Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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