Micro-Folie Raconte moi une œuvre La Grande Vague Obernai mercredi 26 novembre 2025.

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Mercredi 2025-11-26 15:30:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

2025-11-26

Entre histoires et œuvres d’art, cette animation invite les plus jeunes à observer, s’émerveiller et poser un regard neuf sur le monde qui les entoure. Avec Raconte moi une œuvre, l’art se découvre en douceur, les impressions se partagent… et les regards s’ouvrent grand.

Ce créneau sera consacré à la lecture de La Grande Vague, en dialogue avec l’œuvre La Grande Vague d’Hokusai Katsushika.

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

