Micro-Folie Réalité Virtuelle En Apesanteur Bénévent-l’Abbaye

Micro-Folie Réalité Virtuelle En Apesanteur

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Sur les pas d’astronautes… Plongez dans une expérience immersive et laissez-vous

emporter aux confins de l’univers.

Jeux de société

Espace jeux de société, ouvert à tous, toute l’après-midi.

A partir de 13 ans et +, sur réservation, gratuit. .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

