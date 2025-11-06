Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Micro-Folie Réalité Virtuelle En Apesanteur Bénévent-l’Abbaye jeudi 6 novembre 2025.

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06

2025-11-06

Sur les pas d’astronautes… Plongez dans une expérience immersive et laissez-vous
emporter aux confins de l’univers.

Jeux de société
Espace jeux de société, ouvert à tous, toute l’après-midi.

A partir de 13 ans et +, sur réservation, gratuit.   .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90  microfolie@ccbgb.fr

