Micro-Folie réalité virtuelle et des œuvres d’art Médiathèque Chalais

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Venez découvrir des œuvres d’art et des anecdotes scientifiques grâce à la réalité virtuelle.
Animée par P.- M. Bourlon, Biologiste.
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
English : Micro-Folie réalité virtuelle et des œuvres d'art
Come and discover works of art and scientific anecdotes through virtual reality.
Hosted by P.-M. Bourlon, Biologist.
