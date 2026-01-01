Micro-Folie réalité virtuelle et des œuvres d’art Médiathèque Chalais

Micro-Folie réalité virtuelle et des œuvres d’art

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Venez découvrir des œuvres d’art et des anecdotes scientifiques grâce à la réalité virtuelle.

Animée par P.- M. Bourlon, Biologiste.

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

Come and discover works of art and scientific anecdotes through virtual reality.

Hosted by P.-M. Bourlon, Biologist.

