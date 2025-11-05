Micro-Folie Réalité virtuelle Gouzon
Micro-Folie Réalité virtuelle Gouzon mercredi 5 novembre 2025.
Micro-Folie Réalité virtuelle
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-06 2025-11-12 2025-11-26 2025-11-28
Réalité virtuelle et en libre dans la peau d’un astronaute .
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol : Micro-Folie Réalité virtuelle
L’événement Micro-Folie Réalité virtuelle Gouzon a été mis à jour le 2025-10-31 par Creuse Confluence Tourisme