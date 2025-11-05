Micro-Folie Réalité virtuelle

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-06 2025-11-12 2025-11-26 2025-11-28

Réalité virtuelle et en libre dans la peau d’un astronaute .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com

Espanol : Micro-Folie Réalité virtuelle

L’événement Micro-Folie Réalité virtuelle Gouzon a été mis à jour le 2025-10-31 par Creuse Confluence Tourisme