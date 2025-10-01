Micro-Folie Réalité virtuelle Montivilliers

Découvrez une sélection de films en réalité virtuelle de deux institutions fondatrices des Micro-Folies

– Âmes d’artiste, cycle de films de l’Opéra national de Paris parcours d’artistes et voyage dans les décors de l’Opéra Garnier et de l’Opéra Bastille ;

– En tête à tête avec la Joconde, première expérience en réalité virtuelle du musée du Louvre plongée dans les 500 ans d’histoire mouvementée du tableau le plus célèbre du monde !

Films de 5 à 8mn.

Dans le cadre du cycle « Trésors et chefs d’oeuvre célèbres du musée numérique » .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66

