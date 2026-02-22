Micro-Folie Réalité Virtuelle Pompéi 360° Centre culturel La Conserverie Lubersac
Micro-Folie Réalité Virtuelle Pompéi 360°
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze
Gratuit
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-27
2026-03-04
L’expérience en réalité virtuelle du mois de mars Pompéi 360°
A partir de 12 ans
Ouvert du Mercredi au vendredi 14h30 à 17h30 (fermeture exceptionnelle le vendredi 06 et le jeudi 19 mars ). .
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
English : Micro-Folie Réalité Virtuelle Pompéi 360°
