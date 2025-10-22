Micro-Folie Réalité Virtuelle Tête à tête avec la Joconde Centre culturel La Conserverie Lubersac

Micro-Folie Réalité Virtuelle Tête à tête avec la Joconde

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze

L’expérience de RV En tête-à-tête avec la Joconde permettra au public d’interagir avec le tableau en réalité virtuelle. Les visiteurs auront l’occasion unique de franchir la vitre de protection qui la protège habituellement, pour s’immerger dans cette oeuvre emblématique et vivre une rencontre inoubliable avec une icône fascinante.

Grâce à “En tête-à-tête avec la Joconde”, le public pourra découvrir des détails invisibles à l’oeil nu et contempler au plus près l’un des tableaux les plus populaires au monde. L’expérience s’appuie sur les dernières recherches scientifiques, qui ont mis au jour les techniques utilisées par l’artiste dans son processus de création et des informations sur l’identité du modèle.

Ouvert du Mercredi au vendredi 14h30 à 17h (fermeture exceptionnelle les 31 octobre et 12 novembre). .

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

