Micro-Folie Rédiger un texte à la manière de George Sand
Frédille Indre
Gratuit
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01
2026-04-01
À l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, libérez votre créativité et plongez dans l’univers de la célèbre romancière lors d’un atelier d’écriture
À partir d’extraits emblématiques, vous serez invité(e) à créer votre propre texte en vous appropriant son style et ses codes littéraires. Réservation conseillée. 12 places uniquement. .
Frédille 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr
English :
On the occasion of the 150th anniversary of George Sand?s death, unleash your creativity and immerse yourself in the world of the famous novelist during a writing workshop
