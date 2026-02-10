Micro-Folie Rencontre avec Muriel Douru, ouverture résidence BD Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu
Micro-Folie Rencontre avec Muriel Douru, ouverture résidence BD Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu mardi 10 février 2026.
Micro-Folie Rencontre avec Muriel Douru, ouverture résidence BD
Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 18:30:00
fin : 2026-02-10 19:30:00
Date(s) :
2026-02-10
La Micro-Folie de Segré invite le public à rencontrer Muriel Douru le Mardi 10 Février 2026 à la Micro-folie de Segré à 18h30 à la médiathèque de Segré-en-Anjou-bleu.
Illustratrice et scénariste de bande dessinée, Muriel Douru sera en résidence à Segré-en-Anjou Bleu pendant deux mois.
Venez découvrir son travail et ses futurs projets au cours de cette soirée d’ouverture.
Réservation conseillée. Dès 15 ans.
Cette résidence est co-financée par la ville de Segré-en-Anjou Bleu, la DRAC Pays de La Loire et le Département de Maine-et-Loire. .
Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Segré’s Micro-Folie invites the public to meet Muriel Douru on Tuesday, February 10, 2026 at 6:30pm at the Segré-en-Anjou-bleu media library.
L’événement Micro-Folie Rencontre avec Muriel Douru, ouverture résidence BD Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Anjou bleu