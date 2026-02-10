Micro-Folie Rencontre avec Muriel Douru, ouverture résidence BD Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Micro-Folie Rencontre avec Muriel Douru, ouverture résidence BD

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu

Tarif : – –

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10 19:30:00

2026-02-10

La Micro-Folie de Segré invite le public à rencontrer Muriel Douru le Mardi 10 Février 2026 à la Micro-folie de Segré à 18h30 à la médiathèque de Segré-en-Anjou-bleu.

Illustratrice et scénariste de bande dessinée, Muriel Douru sera en résidence à Segré-en-Anjou Bleu pendant deux mois.

Venez découvrir son travail et ses futurs projets au cours de cette soirée d’ouverture.

Réservation conseillée. Dès 15 ans.

Cette résidence est co-financée par la ville de Segré-en-Anjou Bleu, la DRAC Pays de La Loire et le Département de Maine-et-Loire. .

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

English :

Segré’s Micro-Folie invites the public to meet Muriel Douru on Tuesday, February 10, 2026 at 6:30pm at the Segré-en-Anjou-bleu media library.

