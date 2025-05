Micro-Folie retransmission en direct du ballet « Sydney Dance Company » – Salle des Aînés Lauzun, 11 juin 2025 20:00, Lauzun.

Lot-et-Garonne

Micro-Folie retransmission en direct du ballet « Sydney Dance Company » Salle des Aînés 40 rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 20:00:00

fin : 2025-06-11

Date(s) :

2025-06-11

Venez nombreux assister à la retransmission en direct de La Villette du ballet de « Sydney Dance Company ». Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie. Buvette durant l’entracte.

Salle des Aînés 40 rue Eugène Mazelié

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 10 21 mairie@ville-lauzun.fr

English : Micro-Folie retransmission en direct du ballet « Sydney Dance Company »

Come along to the screening of the 4-act, 6-scene opera « Cinderella » organized by the town council. Directed by Mariame Clément. This event is made possible thanks to Micro-Folie. Intermission and refreshments.

German : Micro-Folie retransmission en direct du ballet « Sydney Dance Company »

Kommen Sie zahlreich zur Vorführung der Oper in 4 Akten und 6 Bildern « Cendrillon », die von der Gemeinde organisiert wurde. Regie führt Mariame Clément. Diese Veranstaltung wird durch die Micro-Folie ermöglicht. Beilagen und Getränke.

Italiano :

Venite tutti a La Villette per una trasmissione in diretta del balletto della Sydney Dance Company. Questo evento è reso possibile da Micro-Folie. Rinfresco durante l’intervallo.

Espanol : Micro-Folie retransmission en direct du ballet « Sydney Dance Company »

Vengan todos a la proyección de la ópera en 4 actos y 6 cuadros « Cenicienta » organizada por el ayuntamiento. Dirigida por Mariame Clément. Este evento es posible gracias a la Micro-Folie. Aperitivos y refrescos.

