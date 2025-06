Micro-Folie – L’Escale Revigny-sur-Ornain 28 juin 2025 15:30

Meuse

Micro-Folie L’Escale 1 ter Rue Jean Jaurès Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 15:30:00

fin : 2025-06-28 17:00:00

Date(s) :

2025-06-28

La Copary vous propose de découvrir sa Micro-Folie en accès libre ! Venez découvrir le musée numérique, le fab lab et des expériences immersives en réalité virtuelle. Une après-midi pour explorer, créer et s’émerveiller, gratuite et ouverte à tous.

Ne manquez pas cet événement unique !

Entrée gratuite.Tout public

0 .

L’Escale 1 ter Rue Jean Jaurès

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69

English :

Copary invites you to discover its Micro-Folie with free access! Come and discover the digital museum, the fab lab and immersive virtual reality experiences. An afternoon to explore, create and marvel, free and open to all.

Don’t miss this unique event!

Free admission.

German :

Copary bietet Ihnen die Möglichkeit, seine Micro-Folie bei freiem Eintritt zu entdecken! Entdecken Sie das digitale Museum, das Fab Lab und immersive Erlebnisse in virtueller Realität. Ein Nachmittag zum Erforschen, Erschaffen und Staunen, kostenlos und offen für alle.

Lassen Sie sich dieses einzigartige Ereignis nicht entgehen!

Freier Eintritt.

Italiano :

Copary vi offre l’accesso gratuito alla sua Micro-Folie! Venite a scoprire il museo digitale, il fab lab e le esperienze immersive di realtà virtuale. Un pomeriggio per esplorare, creare e stupirsi, gratuito e aperto a tutti.

Non perdetevi questo evento unico!

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Copary te ofrece acceso gratuito a su Micro-Folie Ven a descubrir el museo digital, el fab lab y las experiencias inmersivas de realidad virtual. Una tarde para explorar, crear y maravillarse, gratuita y abierta a todos.

No se pierda este evento único

La entrada es gratuita.

L’événement Micro-Folie Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2025-06-12 par OT SUD MEUSE