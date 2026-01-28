Micro-Folie Richesse de la région Centre-Val de Loire

Pellevoisin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Venez découvrir un parcours inédit au cœur des collections des plus grands établissements du Centre-Val de Loire et explorez le patrimoine des châteaux, musées et cathédrales qui font la richesse de notre région.

Réservation conseillée. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover an original itinerary at the heart of the collections of the greatest institutions in the Centre-Val de Loire region, and explore the heritage of the castles, museums and cathedrals that make our region so rich.

L’événement Micro-Folie Richesse de la région Centre-Val de Loire Pellevoisin a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays de Valençay