Micro-Folie Richesse de la région Centre-Val de Loire
Pellevoisin Indre
Gratuit
Début : 2026-02-18 18:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Venez découvrir un parcours inédit au cœur des collections des plus grands établissements du Centre-Val de Loire et explorez le patrimoine des châteaux, musées et cathédrales qui font la richesse de notre région.
Réservation conseillée. .
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr
English :
Come and discover an original itinerary at the heart of the collections of the greatest institutions in the Centre-Val de Loire region, and explore the heritage of the castles, museums and cathedrals that make our region so rich.
