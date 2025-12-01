Micro-folie

Salle des fêtes Saint-Agne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 09:30:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

Date(s) :

2025-12-17

La Micro-Folie itinérante s’invite à la salle des fêtes de Saint-Agne.

Une journée consacrée à la thématique des Animaux dans l’art . Depuis la nuit des temps, les animaux accompagnent l’être humain et inspirent les artistes. Qu’ils soient peints sur les parois des grottes, dans des tableaux, sculptés ou mis en scène dans la photographie contemporaine, les animaux occupent une place essentielle dans l’histoire de l’art. Animaux sauvages, domestiques et de compagnie.

Enfants comme adultes, plongez dans les œuvres avec les tablettes numériques et embarquez pour un voyage immersif grâce au casque de réalité virtuelle ! .

Salle des fêtes Saint-Agne 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine microfoliebdp@ccbdp.fr

English : Micro-folie

L’événement Micro-folie Saint-Agne a été mis à jour le 2025-12-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides