Micro-Folie

Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29 2025-12-04 2025-12-18

Si vous aviez hâte de découvrir ce musée numérique exceptionnel, c’est le moment dès maintenant, vous pouvez plonger au cœur de milliers d’œuvres venues du Louvre, du Centre Pompidou, d’Orsay, du Château de Versailles et bien d’autres encore.

Une expérience gratuite, immersive et accessible à tous, à vivre en famille, entre amis ou avec votre classe.

Pour réserver votre créneau

microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

07 65 89 59 99 .

