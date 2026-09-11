Micro-Folie Salle polyvalente Saint-Laurent-de-Gosse
mercredi 17 mars 2027 · Salle polyvalente · Saint-Laurent-de-Gosse
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Gosse
Micro-Folie
Salle polyvalente Route du Bourg Saint-Laurent-de-Gosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17
fin : 2027-03-24
Date(s) :
2027-03-17
À partir de février 2027, la Communauté de communes du Seignanx inaugurera sa Micro-Folie mobile, projet culturel
emblématique de ce nouveau mandat. Ce nouvel équipement culturel gratuit parcourra le territoire, en partenariat avec les communes, afin d’aller à la rencontre des habitants.
Tout au long de l’année, une programmation renouvelée proposera des thématiques variées – histoire, peinture, photographie, architecture, musique, spectacle vivant, sciences ou patrimoine – choisies pour éveiller la curiosité et intéresser tous les publics.
Un espace de réalité virtuelle viendra compléter cette offre en invitant les visiteurs à vivre des expériences immersives inédites au cœur d’œuvres, de monuments ou de paysages du monde entier.
La programmation complète (collections, œuvres, conférences, animations et temps forts) sera dévoilée en
début d’année 2027. .
Salle polyvalente Route du Bourg Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 61 61
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English : Micro-Folie
L’événement Micro-Folie Saint-Laurent-de-Gosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx
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