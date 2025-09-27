Micro-Folie Série Documentaire Arte Quelle histoire ! Enquête sur la toile Gouzon

Micro-Folie Série Documentaire Arte Quelle histoire ! Enquête sur la toile Gouzon samedi 27 septembre 2025.

Micro-Folie Série Documentaire Arte Quelle histoire ! Enquête sur la toile

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Série documentaire Arte Quelle histoire ! Enquête sur la toile

Prenez une toile de maître, cherchez un personnage perdu dans le tableau et partez sur ses traces. Grâce à une investigation numérique, vous irez de révélation en révélation sur la société de l’époque. Quelle histoire ! Enquête sur la toile vous mènera de la Cour de Versailles sous Louis XV au Berlin des années folles en passant par l’Alabama esclavagiste. .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 gouzonmicrofolie@gmail.com

English : Micro-Folie Série Documentaire Arte Quelle histoire ! Enquête sur la toile

German : Micro-Folie Série Documentaire Arte Quelle histoire ! Enquête sur la toile

Italiano :

Espanol :

L’événement Micro-Folie Série Documentaire Arte Quelle histoire ! Enquête sur la toile Gouzon a été mis à jour le 2025-08-30 par Creuse Confluence Tourisme