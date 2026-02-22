Micro-Folie Soirée Folie L’Odyssée avec Antoine Coesens Centre culturel La Conserverie Lubersac

Micro-Folie Soirée Folie L’Odyssée avec Antoine Coesens

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Soirée Folie dans le cadre du mois Antiquité des Micro-Folie

Le comédien Antoine Coesens fera une lecture d’extraits de l’Odyssée d’Homère.

Au cinéma, Antoine Coesens commence dans La Maison assassinée de Georges Lautner, puis tourne dans des films de Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Mocky, Jean-Marc Barr ou encore Christophe Barratier. Lauréat de six Prix d’interprétation, réalisateur de deux courts-métrages et d’un clip vidéo, il est aussi une figure de la télévision, où il a notamment tenu un des rôles principaux de la série Central nuit entre 2001 et 2010, et un lecteur régulier de textes divers. .

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

