Micro-Folie Soirée Folie L’Odyssée avec Antoine Coesens Centre culturel La Conserverie Lubersac
Micro-Folie Soirée Folie L’Odyssée avec Antoine Coesens Centre culturel La Conserverie Lubersac samedi 14 mars 2026.
Micro-Folie Soirée Folie L’Odyssée avec Antoine Coesens
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Soirée Folie dans le cadre du mois Antiquité des Micro-Folie
Le comédien Antoine Coesens fera une lecture d’extraits de l’Odyssée d’Homère.
Au cinéma, Antoine Coesens commence dans La Maison assassinée de Georges Lautner, puis tourne dans des films de Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Mocky, Jean-Marc Barr ou encore Christophe Barratier. Lauréat de six Prix d’interprétation, réalisateur de deux courts-métrages et d’un clip vidéo, il est aussi une figure de la télévision, où il a notamment tenu un des rôles principaux de la série Central nuit entre 2001 et 2010, et un lecteur régulier de textes divers. .
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie Soirée Folie L’Odyssée avec Antoine Coesens
L’événement Micro-Folie Soirée Folie L’Odyssée avec Antoine Coesens Lubersac a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze