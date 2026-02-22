Micro-Folie Soirée Folie Notre-Dame de Paris avec Daniel Lavoie Centre culturel La Conserverie Lubersac

Micro-Folie Soirée Folie Notre-Dame de Paris avec Daniel Lavoie

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Soirée Folie dans le cadre du mois Notre-Dame de Paris des Micro-Folie

Rencontre avec Daniel Lavoie.

Auteur compositeur interprète canadien, également comédien et poète, il est aussi, depuis sa création, l’interprète de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, de Luc Plamondon et Richard Cocciante, inspirée de Victor Hugo. Il a aussi incarné l’aviateur dans l’adaptation du Petit Prince en comédie musicale par Élisabeth Anaïs et Richard Cocciante

Il parlera notamment de sa propre rencontre avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris et il dira des extraits du livre de Victor Hugo. Plus largement, cette soirée sera l’occasion d’une rencontre avec un artiste complet .

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

