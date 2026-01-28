Micro-Folie Soirée jeux de société Pellevoisin

Micro-Folie Soirée jeux de société Pellevoisin samedi 21 février 2026.

Pellevoisin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Soirée jeux de société.
Réservation conseillée.   .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77  culture@ccev.fr

English :

Board game night.

