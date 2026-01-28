Micro-Folie Soirée jeux de société Pellevoisin
Micro-Folie Soirée jeux de société Pellevoisin samedi 21 février 2026.
Micro-Folie Soirée jeux de société
Pellevoisin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Soirée jeux de société.
Réservation conseillée. .
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Board game night.
L’événement Micro-Folie Soirée jeux de société Pellevoisin a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays de Valençay