MICRO-FOLIE SPÉCIALE VINS ET CULTURE Limoux

MICRO-FOLIE SPÉCIALE VINS ET CULTURE

9 Allée des Marronniers Limoux Aude

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Diffusion d’œuvres en réalité virtuelle sur le thème Vin et Vignoble.

Réservation fortement conseillée.

9 Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 49 04 02 61 microfolie@limoux.fr

English :

Screening of virtual reality works on the theme of Wine and Vineyards.

Reservations strongly recommended.

German :

Vorführung von Virtual-Reality-Filmen zum Thema Wein und Weinberge.

Reservierung dringend empfohlen.

Italiano :

Proiezione di opere in realtà virtuale sul tema del vino e dei vigneti.

Si consiglia vivamente la prenotazione.

Espanol :

Proyección de obras de realidad virtual sobre el tema del vino y los viñedos.

Se recomienda encarecidamente reservar.

