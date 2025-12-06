Micro-Folie Spectacle de danse Boxe Boxe

Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez nombreux assister à la diffusion du spectacle Boxe Boxe , chorégraphie de Mourad Merzouki. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.

Venez nombreux assister à la diffusion du spectacle Boxe Boxe , chorégraphie de Mourad Merzouki. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie. .

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21 mairie@ville-lauzun.fr

English : Micro-Folie Spectacle de danse Boxe Boxe

Come and see the show Boxe Boxe , choreographed by Mourad Merzouki. This event is made possible by Micro-Folie.

L’événement Micro-Folie Spectacle de danse Boxe Boxe Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun