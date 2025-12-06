Micro-Folie Spectacle de danse Boxe Boxe Lauzun
Spectacle de danse Boxe Boxe Lauzun vendredi 24 avril 2026.
Lauzun Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Venez nombreux assister à la diffusion du spectacle Boxe Boxe , chorégraphie de Mourad Merzouki. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.
Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21 mairie@ville-lauzun.fr
English : Micro-Folie Spectacle de danse Boxe Boxe
Come and see the show Boxe Boxe , choreographed by Mourad Merzouki. This event is made possible by Micro-Folie.
