Micro-Folie Spectacle de magie et mentalisme Treignac
Micro-Folie Spectacle de magie et mentalisme Treignac vendredi 5 décembre 2025.
Micro-Folie Spectacle de magie et mentalisme
Salle des Fêtes Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
La compagnie Le Phalène vient proposer des ateliers et un spectacle de magie à Treignac !
À travers le mentalisme, ce spectacle vous propose de réfléchir à ce qui est vrai ou faux, à nos manières de penser et à la manipulation psychologique.
Tout public. .
Salle des Fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 43 05 56 micro-folie@ccv2m.fr
English :
German : Micro-Folie Spectacle de magie et mentalisme
Italiano :
Espanol : Micro-Folie Spectacle de magie et mentalisme
L’événement Micro-Folie Spectacle de magie et mentalisme Treignac a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze