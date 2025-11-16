Micro-Folie sur l’Egypte antique au Jardin Archéologique de Saint Acheul Amiens

Micro-Folie sur l’Egypte antique au Jardin Archéologique de Saint Acheul

10 rue Raymond Gourdain Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 16:00:00

fin : 2026-04-20 18:00:00

Date(s) :

2026-04-20

La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.

Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du

quotidien.

– Micro-Folie L’Egypte Antique suivie d’un atelier Dans la peau d’un égyptologue de 14h30 à 16h

– Micro-Folie des Chefs-d’œuvre de l’Antiquité 16h-18h (accès libre en continu)

– 30 min pour découvrir l’Egypte Antique suivi de la projection L’or luxe, épopées et légendes (50 mn) de 18h15 à 19h45.

La Micro-Folie Une immersion au cœur des arts, de l’archéologie et des sciences.

Musée numérique, activités ludiques en famille, visites flash, démonstrations préhistoriques, cafés-conférences et projections autant de rendez-vous pour apprendre autrement, s’émerveiller et partager un moment culturel hors du

quotidien.

– Micro-Folie L’Egypte Antique suivie d’un atelier Dans la peau d’un égyptologue de 14h30 à 16h

– Micro-Folie des Chefs-d’œuvre de l’Antiquité 16h-18h (accès libre en continu)

– 30 min pour découvrir l’Egypte Antique suivi de la projection L’or luxe, épopées et légendes (50 mn) de 18h15 à 19h45. .

10 rue Raymond Gourdain Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

La Micro-Folie: An immersion in the heart of art, archaeology and science.

Digital museum, family fun activities, flash visits, prehistoric demonstrations, café-conférences and screenings: a whole host of opportunities to learn in a different way, to marvel and share a cultural moment away from the everyday

the everyday.

– Micro-Folie L’Egypte Antique followed by a workshop Dans la peau d?un égyptologue from 2.30 pm to 4 pm

– Micro-Folie Masterpieces of Antiquity 4pm-6pm (free access all day long)

– 30 min to discover Ancient Egypt, followed by a screening of Gold: luxury, epics and legends (50 min) from 6:15pm to 7:45pm.

L’événement Micro-Folie sur l’Egypte antique au Jardin Archéologique de Saint Acheul Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS