Micro-folie, théatre Le Carnaval des Animaux salle Jules Ferry Lauzun
Micro-folie, théatre Le Carnaval des Animaux salle Jules Ferry Lauzun samedi 21 février 2026.
Micro-folie, théatre Le Carnaval des Animaux
salle Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le Carnaval des animaux offre une relecture poétique de l’œuvre de Saint-Saëns. Musique, textes et projections créent un univers joyeux et délicat, pour petits et grands.
salle Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
English : Micro-folie, théatre Le Carnaval des Animaux
Le Carnaval des animaux offers a poetic retelling of Saint-Saëns’ work. Music, text and projections create a joyful, delicate universe for young and old alike.
