Micro-folie, théatre Le Carnaval des Animaux salle Jules Ferry Lauzun

Micro-folie, théatre Le Carnaval des Animaux

salle Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Carnaval des animaux offre une relecture poétique de l’œuvre de Saint-Saëns. Musique, textes et projections créent un univers joyeux et délicat, pour petits et grands.

Le Carnaval des animaux offre une relecture poétique de l’œuvre de Saint-Saëns. Musique, textes et projections créent un univers joyeux et délicat, pour petits et grands. .

salle Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-folie, théatre Le Carnaval des Animaux

Le Carnaval des animaux offers a poetic retelling of Saint-Saëns’ work. Music, text and projections create a joyful, delicate universe for young and old alike.

L’événement Micro-folie, théatre Le Carnaval des Animaux Lauzun a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Lauzun