Micro-Folie Théâtre le Carnaval des Animaux Salle des Aînés Lauzun

Micro-Folie Théâtre le Carnaval des Animaux

Salle des Aînés 40 rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Venez nombreux assister à la diffusion de la pièce de théâtre Le Carnaval des animaux . Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.

Salle des Aînés 40 rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21 mairie@ville-lauzun.fr

English : Micro-Folie Théâtre le Carnaval des Animaux

Come and see the play Le Carnaval des animaux . This event is made possible by Micro-Folie.

