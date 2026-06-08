Micro-Folie-thématique Eté en musique visite librte et réalité virtuelle. Projection du ballet Le songe d’une nuité d’été Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port

Micro-Folie-thématique Eté en musique visite librte et réalité virtuelle. Projection du ballet Le songe d’une nuité d’été

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27

C’est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux. La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique.

Matinée Visite libre (Opéra et ballet tout un programme !) et Réalité Virtuelle. Projection à 15h du ballet “Le Songe d’une nuit d’été, ballet adapté” de l’œuvre de William Shakespeare. Une chorégraphie de George Balanchine. Musique parle compositeur Felix Mendelssohn-Bartholdy.Et les danseurs étoiles, premiers danseurs et le corps de ballet de l’Opéra de Paris. .

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr

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English : Micro-Folie-thématique Eté en musique visite librte et réalité virtuelle. Projection du ballet Le songe d’une nuité d’été

L’événement Micro-Folie-thématique Eté en musique visite librte et réalité virtuelle. Projection du ballet Le songe d’une nuité d’été Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque