Micro-Folie-thématique masques, costumes et carnaval visite guidée Découvrez l’art des masques Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port

Micro-Folie-thématique masques, costumes et carnaval visite guidée Découvrez l’art des masques

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Venez découvrir la Micro-Folie.

C’est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Elle offre un accès à tous les publics, à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux partenaires.

La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique. Venez découvrir des thématiques culturelles étonnantes ainsi que le patrimoine local, régional, national et international.

L’espace de Réalité Virtuelle offre une expérience culturelle immersive à travers des contenus projetés à 360°. Espace Fablab de création. .

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr

