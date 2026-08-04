Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles projection du mois Le Malade imaginaire ou le silence de Molière Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles projection du mois Le Malade imaginaire ou le silence de Molière

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

C’est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux. La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique.

Toute la journée (collection Bretagne) Visite libre Réalité Virtuelle (Nouveauté Archéologie sous-marine)

À 15h projection Le Malade imaginaire ou le silence de Molière (d’après l’oeuvre de Molière et de Giovanni Macchia). Mise en scène Arthur Nauzyciel. Cette pièce invite à la réflexion et fait apparaître ce qui fonde l’artiste ses questionnements et ses convictions. Public Adulte. .

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr

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English : Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles projection du mois Le Malade imaginaire ou le silence de Molière

L’événement Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles projection du mois Le Malade imaginaire ou le silence de Molière Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque