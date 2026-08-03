Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

C’est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux. La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique.

À l’occasion de l’événement annuel Citadelle en Scènes, la Micro-Folie vous propose de découvrir des personnages emblématiques de l’histoire du théâtre, des projections de spectacles (voir la projection du mois), des architectures de théâtres et bien d’autres surprises ! Visites guidées (9h30, 10h et 11h) de 30min Zoom sur Jean-Baptiste Poquelin alias Molière. .

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr

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English : Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles

L’événement Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque