Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port
vendredi 28 août 2026 · Prison dite des Evêques · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles
Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-28
C’est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux. La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique.
À l’occasion de Citadelle en Scènes, découvrez des personnages emblématiques de l’histoire du théâtre, des projections de spectacles , des architectures de théâtres et bien d’autres surprises ! Visites guidées (14h, 15h, 16h et 17h) Zoom sur Jean-Baptiste Poquelin alias Molière. .
Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr
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English : Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles
L’événement Micro-Folie-thématique Théâtres et spectacles Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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